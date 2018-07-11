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07. 11. 2018

В Херсоне главу ОГА не пустили на церемонию прощания с Гандзюк

В Херсоне в среду, 7 ноября, на церемонию прощания с общественной активисткой Екатериной Гандзюк не пустили главу Херсонской облгосадминистрации Андрея Гордеева. Об этом сообщает РБК-Украина.

Указано, что глава ОГА приехал в херсонский дворец искусств, где проходит церемония прощания с Гандзюк, однако друзья погибшей активистки перекрыли проход Гордееву и его охране.

Как отмечается, после нескольких минут споров руководитель области уехал.

Ранее участники акции протеста из-за смерти активистки Екатерины Гандзюк забросали файерами здание областной полиции.

Также стало известно, что в Херсоне дом подозреваемого забросали коктейлями Молотова.

Напомним, в Херсоне сегодня прощаются с Екатериной Гандзюк. Из-за большого количества желающих проститься с погибшей активисткой церемонию продлили на час.

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Источник: korrespondent.net

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