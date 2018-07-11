Лента RSS
Подписаться на ленту
07 ноября 2018, среда, 18:37
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,12
  • € 2,42
07. 11. 2018

Врачи ампутировали старушке не ту ногу

В российском Воронеже родственники 89-летней пенсионерки пожаловались на врачей, которые ампутировали ей не ту ногу. Об этом в среду, 7 ноября, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Воронежской области.

Так, сын пострадавшей сообщил о том, что 4 ноября 2018 года его матери была проведена операция по ампутации нижней конечности в БУЗ Воронежской области Воронежская городская клиническая больница №3. Женщина поступила туда в порядке экстренной госпитализации.

"Однако после завершения операции сын обнаружил, что в результате хирургического вмешательства женщине ошибочно ампутировали не правую, а левую конечность до середины бедра, хотя, по его словам, показаний к этому не имелось. После этого мужчина обратился с заявлением в правоохранительные органы", - говорится в сообщении.

По данному факту организована процессуальная проверка.

Ранее 24-летнему итальянцу ампутировали конечности из-за ошибки врачей.

Также сообщалось, что белорус отрезал себе фалангу мизинца в торговом центре.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Дедушка, а когда ты был молодым, что можно было приобрести за сто долларов?
- Десять лет, внучек, десять лет тюрьмы.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.