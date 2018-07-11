В Индонезии произошло новое землетрясение

В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,3. Об этом сообщает Геологическая служба США в среду, 7 ноября.

Эпицентр подземных толчков располагался в двух километрах северо-восточнее города Мамас на острове Северный Сулавеси. Очаг землетрясения залегал на глубине 26,4 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, 4 ноября мощное землетрясение произошло у побережья Индонезии. А в начале октября в Индонезии произошло мощное землетрясение и цунами. В результате удара стихии погибли 2 256 человек, 4612 пострадали. Кроме того, более 220 тысяч остались без жилья.

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Источник: korrespondent.net