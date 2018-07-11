Луценко подал заявление об отставке – СМИ

Генеральный прокурор Юрий Луценко передал президенту Петру Порошенко заявление об отставке. Об этом в среду, 7 ноября, сообщает УНН со ссылкой на пресс-секретаря Луценко Ларису Сарган.

Отмечается, что на вопрос, подал ли Луценко заявление об увольнении Сарган ответила: "Да".

Напомним, во вторник 6 ноября во время выступления в Верховной Раде Украины Юрий Луценко заявил, что подает заявление об отставке. Он также попросил депутатов не затягивать с рассмотрением этого вопроса.

Впрочем, вскоре вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что коалиция не даст голосов в поддержку отставки Луценко. По ее просьбе вопрос о возможности отставки Луценко поставили на рейтинговое голосование. По итогам голосования 38 парламентариев проголосовали "за", 116 - "против".

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Источник: korrespondent.net