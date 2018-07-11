Поражение Трампа наполовину. Итоги выборов в США

В США состоялись выборов, результатов не нужно ждать несколько недель, как в Украине. Все уже известно.

Американцы переизбрали полный состав Палаты представителей – по предварительным данным, большинство в ней перейдет от республиканцев к демократам. В Сенате же, напротив, республиканцы сохранят и могут даже усилить свое большинство.

Что это означает для США и Украины, разбирался Корреспондент.net.

Победа демократов

До выборов в Палате представителей республиканцы контролировали 235 из 435 мандатов, демократы - 193. Для контроля за большинством партии необходимо собрать 218 голосов.

Таким образом, для восстановления контроля за большинством демократы должны были получить места в 23 округах из числа тех, которые в предыдущем составе парламента контролировались республиканцами.

Подсчет голосов продолжается, но оба политических лагеря сошлись во мнении, что демократы уже гарантировали себе как минимум 23 дополнительных места в нижней палате.

В частности, лояльный к демократам телеканал CNN объявил, что количество округов, "перехваченных" демократами, превысило 23. С этим соглашается лояльный к Трампу телеканал Fox News, по оценкам которого демократы гарантировали себе контроль за Палатой представителей. Примечательно, что демократы победили в ряде округов, где население до сих пор считали безусловно лояльным к Трампу - в частности в Техасе.

По последним данным, количество округов, которые перехватили демократы, может равняться 26.

Победа Трампа

В Сенате же демократы не смогли получить большинство. Контроль в верхней палате американского парламента сохраняет Республиканская партия.

Задача перед демократами стояла непростая - из 35 мест, по которым проходило голосование, 26 приходилось на сенаторов Демократической партии и их союзников (независимых сенаторов), и лишь 9 – на республиканцев. Таким образом, чтобы получить по итогам выборов как минимум 51 место в 100-местном Сенате, демократы должны были отстоять всех своих кандидатов, а вдобавок завоевать еще хотя бы два "республиканских" места.

Добиться такого результата у них не получилось – напротив, по итогам выборов республиканцы укрепят свое большинство в Сенате.

Можно наверняка говорить о поражении демократов в штатах Индиана, Флорида. До сих пор эти штаты были представлены в Сенате депутатами от Демократической партии. Также предварительные данные свидетельствуют о вероятном проигрыше демократов в штатах Миссури и Северная Дакота.

На неутешительном для демократов результате сходятся также политические аналитики телеканала CNN, симпатизирующего Демократической партии. В ночном эфире CNN они единогласно сошлись во мнении о том, что партия Трампа может только увеличить свое преимущество в Сенате.

Что это означает?

Обладая большинством в нижней палате, демократы теперь могут заблокировать практически любое решение Трампа. Ключевые функции Палаты представителей - утверждение федеральных законов США и выделение финансирования для государственных инициатив, а значит, Трампу будет крайне сложно утверждать свои идеи, имея демократическое большинство в Палате представителей.

Последний раз демократы имели перевес в этой палате в 2008-2010 годах. Американские и мировые СМИ уже пишут о том, что их новая победа станет важным фактором в противостоянии с Трампом и может вновь вынести на повестку дня вопрос о его импичменте.

"Демократы настроены провести крупную институциональную проверку президенту Дональду Трампу, нарушая монополию республиканцев на власть и укрепляя в правах более молодое, более разнородное расово и представленное большим количеством женщин политическое поколение", - пишет об итогах выборов CNN.

Нэнси Пелоси, экс-спикер Палаты представителей и, до недавнего времени, лидер фракции меньшинства в этой палате, уже заявила, что победа демократов открывает для них новые возможности. По ее словам, новое большинство попытается "обуздать" Белый дом.

"Сегодня речь идет не только о демократах и республиканцах - речь о восстановлении конституциональной системы сдержек и противовесов в отношении администрации Трампа", - заявила Пелоси.

Американский президент уже позвонил Пелоси, чтобы поздравить демократов с получением большинства в Палате представителей. Он также призвал демократов к соблюдению принципа двухпартийности.

В то же время Дональд Трамп порадовался успеху республиканцев в Сенате и укреплению их большинства.

"Потрясающий успех! Спасибо вам за все", - отреагировал на такой результат Трамп в одном из своих первых твиттов по итогам выборов.

Поскольку традиционно Сенат США отвечает за важные кадровые назначения, это означает, что Трамп по-прежнему сможет рассчитывать на поддержку сенаторов в продвижении своих кандидатур в высшие эшелоны американской политики.

Спикер палаты представителей Конгресса республиканец Пол Райан заявил, что история повторилась: уже не в первый раз контроль над палатой получают демократы, притом, что в Сенате большинство имеют республиканцы.

"Всегда трудно видеть, как не дотянула до результата столь усердная работа друзей и коллег", - сказал он.

"Нам не нужны выборы, чтобы понять, что мы расколотая нация, и теперь у нас и расколотый Вашингтон", - заявил Райан.

Значение для Украины

Итоги промежуточных выборов в Сенат и Палату представителей Конгресса США никак не отразятся на Украине, считают эксперты.

Украинский вопрос до сих пор оставался одним из немногих, где Конгресс – несмотря на растущую вражду республиканцев и демократов – голосовал совместно. Таким он будет и после выборов.

Курьезы

На выборах в нижнюю палату законодательного собрания штата Невада победил владелец борделя Дэннис Хоф. Проблема в том, что к моменту голосования он уже умер.

Хоф скончался в середине октября в возрасте 72 лет в одном из принадлежащих ему публичных домов (в Неваде они легализованы с 1971 года). На тот момент он был зарегистрирован кандидатом от 36 округа в ассамблею Невады.

Он набрал 68,3% голосов избирателей, хотя на избирательных участках висело уведомление о его смерти.

Хоф выступал за популяризацию бордельной индустрии, а также за расширение права на ношение оружия и жесткую иммиграционную политику.

Избиратели трех американских штатах Мичиган, Юта и Висконсин – во время промежуточных выборов 6 ноября поддержали предложение расширения прав граждан на употребление марихуаны.

В штате Мичиган, по результатам подсчета голосов с 70% участков, избиратели поддержали высочайший уровень легализации – разрешение на употребление марихуаны "с целью отдыха". За это предложение проголосовало 56,7% избирателей (2 млн из подсчитанных бюллетеней), против – 43,3% (1,5 млн избирателей). Практически во всех округах предложение нашло поддержку избирателей

Как отмечает CNN, предлагается разрешить употребление легкого наркотика лицам старше 21 года. Каждый будет иметь право выращивать не более 12 растений для собственного употребления, а также хранить дома до 10 унций (283 грамма) марихуаны.

В штате Юта на утверждение было вынесено предложение о болем низком уровне легализации – для употребления по медицинским показаниям, по рецепту от врача. После подсчета данных с 96% участков 53,2% избирателей высказались за изменение законодательства штата. Распределение голосов в Юте не так однозначно – поддержали легализацию в столице штата, Солт Лейк Сити и в нескольких округах, зато жители большинства малонаселенных округов голосовали против.

В Висконсине прошел консультативный референдум, который не имеет следствием изменение норм. На голосование в ряде округов выносился вопрос о легализации марихуаны с целью отдыха. Во всех этих районах идея легализации нашла поддержку – к примеру, в крупнейшем городе штата, Милуоки, за нее проголосовало 70% избирателей.

Источник: korrespondent.net