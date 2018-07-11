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07. 11. 2018

В трех штатах США поддержали легализацию марихуаны

Жители штатов Мичиган, Миссури и Юта проголосовали за легализацию конопли в медицинских и рекреационных целях. Об этом в среду, 7 ноября, сообщает Time.

Так, Мичиган стал первым штатом на Среднем Западе США, который проголосовал за легализацию марихуаны в рекреационных целях.

За разрешение на употребление марихуаны с целью отдыха" проголосовали 56,7% избирателей (2 млн из подсчитанных бюллетеней). Против были 43,3% (1,5 млн избирателей).

Штаты Миссури и Юта поддержали разрешение на употребление конопли в медицинских целях и по рецепту врача.

А в Северной Дакоте голосование по тому вопросу о легализации марихуаны провалилось.

Отмечается, что до этого легально купить марихуану в США можно было в девяти штатах и округе Колумбия.

В Канаде вскоре после легализации закончилась марихуана

Напомним, культовый американский режиссер Фрэнсис Форд Коппола запустил собственный бренд каннабиса.

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Источник: korrespondent.net

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