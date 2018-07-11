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07. 11. 2018

Тысячи человек из каравана мигрантов запросили убежище в Мексике

Тысячи человек в составе так называемого каравана мигрантов, направлявшегося к границам с США, запросили убежище в Мексике. Уже подано 3 тыс. 230 заявок, сообщили в мексиканском министерстве внутренних дел.

Большая часть соискателей получила временные документы, предоставляющие право на работу.

Первая многочисленная группа беженцев в составе до четырех тысяч человек нашла временное пристанище на одном из стадионов в Мехико. Она ожидает подхода еще одного каравана, после чего мигранты примут решение о дальнейших действиях.

От погранперехода в Мак-Аллене (штат Техас) их отделяет тысяча километров, от Сан-Диего в Калифорнии - свыше 2 900 километров.

Ранее в ответ на "нашествие" беженцев президент США Дональд Трамп пообещал разместить в приграничных районах от 10 до 15 тыс. военнослужащих.

Все военные будут вооружены, их задействование осуществляется в рамках операции "Верный патриот", а в задачи не будет входить прямое взаимодействие с прибывающими в США мигрантами.

Солдатам предстоит оказывать логистическую поддержку сотрудникам Службы таможенного и пограничного контроля США и работать над укреплением пограничных сооружений.

Источник: Русская служба DW

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Источник: korrespondent.net

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