TruCam за месяц работы выявили пять тысяч нарушителей

За месяц работы камер TruCam полиция выявила более пяти тысяч нарушителей. Об этом заявил первый замначальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий сообщает в среду, 7 ноября, delo.ua.

Он отметил, что на данный момент в Украине работает 25-26 устройств TruCam. В ближайшем будущем этих устройств будет больше.

Патрульная полиция начала контролировать скорость автомобилей около месяца назад, при этом первую неделю работала в пилотном режиме.

Белошицкий рассказал, что на месте, где ведется видеофиксация, присутствует один экипаж, как привило, это два полицейских. Автомобиль должен быть с включенным проблесковым маячком синего цвета. До этого стоит предупреждающий знак о том, что ведется фото- и видеофиксация правонарушения.

"Наша цель - не "набить" как можно больше постановлений, а предупреждение этих нарушений. В целом можно было бы сделать намного больше, но мы делаем это максимально открыто, чтобы снизить скорость и предупредить возможные ДТП с большими последствиями", - сказал Белошицкий.

"Радар" TruCam вернулся на дороги. Что нужно знать

Напомним, в начале октября на украинских дорогах начали устанавливать американские измерители скорости.

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Источник: korrespondent.net