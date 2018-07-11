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07. 11. 2018

TruCam за месяц работы выявили пять тысяч нарушителей

За месяц работы камер TruCam полиция выявила более пяти тысяч нарушителей. Об этом заявил первый замначальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий сообщает в среду, 7 ноября, delo.ua.

Он отметил, что на данный момент в Украине работает 25-26 устройств TruCam. В ближайшем будущем этих устройств будет больше.

Патрульная полиция начала контролировать скорость автомобилей около месяца назад, при этом первую неделю работала в пилотном режиме.

Белошицкий рассказал, что на месте, где ведется видеофиксация, присутствует один экипаж, как привило, это два полицейских. Автомобиль должен быть с включенным проблесковым маячком синего цвета. До этого стоит предупреждающий знак о том, что ведется фото- и видеофиксация правонарушения.

"Наша цель - не "набить" как можно больше постановлений, а предупреждение этих нарушений. В целом можно было бы сделать намного больше, но мы делаем это максимально открыто, чтобы снизить скорость и предупредить возможные ДТП с большими последствиями", - сказал Белошицкий.

"Радар" TruCam вернулся на дороги. Что нужно знать

Напомним, в начале октября на украинских дорогах начали устанавливать американские измерители скорости.

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Источник: korrespondent.net

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