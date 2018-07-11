В городе Мелитополь Запорожской области произошла перестрелка. Об этом сообщает Gazeta.zp.ua в среду, 7 ноября.

Инцидент произошел накануне вечером. Местные общественники заметили недалеко от автовокзала действующее игорное заведение.

Активисты вызвали полицию. Однако на них тут же напали люди с битами и в масках. Во время потасовки прозвучали звуки выстрелов, – говорится в сообщении.

На данный момент неизвестно, есть ли пострадавшие.

Cмотрите фотогалерею: В Мелитополе произошла перестрелка

Ранее на автомойке в Луцке произошла стрельба, в результате которой погиб один человек, еще двое ранены.

А накануне в Киеве мужчина устроил стрельбу возле детской поликлиники.

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Источник: korrespondent.net