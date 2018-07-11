Лента RSS
Подписаться на ленту
07 ноября 2018, среда, 18:37
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,12
  • € 2,42
07. 11. 2018

В Мелитополе произошла перестрелка

В городе Мелитополь Запорожской области произошла перестрелка. Об этом сообщает Gazeta.zp.ua в среду, 7 ноября.

Инцидент произошел накануне вечером. Местные общественники заметили недалеко от автовокзала действующее игорное заведение.

Активисты вызвали полицию. Однако на них тут же напали люди с битами и в масках. Во время потасовки прозвучали звуки выстрелов, – говорится в сообщении.

На данный момент неизвестно, есть ли пострадавшие.

Cмотрите фотогалерею: В Мелитополе произошла перестрелка

Ранее на автомойке в Луцке произошла стрельба, в результате которой погиб один человек, еще двое ранены.

А накануне в Киеве мужчина устроил стрельбу возле детской поликлиники.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Дедушка, а когда ты был молодым, что можно было приобрести за сто долларов?
- Десять лет, внучек, десять лет тюрьмы.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.