Лента RSS
Подписаться на ленту
07 ноября 2018, среда, 18:36
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,12
  • € 2,42
07. 11. 2018

В России на полгода продлили арест украинцу Грибу

Северо-Кавказский окружной военный суд в среду, 7 ноября, продлил на полгода арест гукраинца Павла Гриба, сообщает Интерфакс-Украина.

"Арест продлен до 24 апреля 2019 года", - сказала пресс-секретарь суда Алена Катькало.

Как известно, рассмотрение дела Гриба по существу состоится 15 ноября. 

Напомним, в августе 2017 года 19-летний Павел Гриб исчез в Беларуси. Его отец, член общественной Рады Госпогранслужбы, заявил, что ФСБ выманила парня в Гомель под видом встречи с девушкой и провела задержание.

Позже стало известно, что Павел находится в следственном изоляторе Краснодара и обвиняется властями РФ в подготовке теракта.

Российский суд неоднократно продлевал арест Павлу Грибу. В последний раз это было сделано 23 июля.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Дедушка, а когда ты был молодым, что можно было приобрести за сто долларов?
- Десять лет, внучек, десять лет тюрьмы.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.