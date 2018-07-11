Суд отпустил без залога экс-главу агрохолдинга Мрия

Суд отпустил без залога бывшего главу совета директоров и совладельца агрохолдинга Мрия Николая Гуту, которого экстрадировали из Швейцарии.

Об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на пресс-секретаря Генеральной прокуратуры Андрея Лысенко в среду, 7 ноября.

"Вчера Шевченковский райсуд принял решение отпустить под личное обязательство только экстрадирован из Швейцарии в Украины гр. Т. (Николай Гута – ред.)", – сказал он.

По информации Лысенко, следствие будет вести Следственное управление ГУ ЧП Киева, а осуществлять процессуальное руководство – столичная прокуратура.

Напомним, 5 ноября стало известно, что в Украину из Швейцарии экстрадирован гражданин, который разыскивался за мошенничество на сумму 800 млн гривен. Позже СМИ сообщили, что речь идет о Николае Гуте, который руководил агрохолдингом Мрия.

Ранее в октябре из Черногории экстрадировали украинку, которую подозревают в легализаци и более 1,6 млрд гривен доходов, полученных преступным путем. Тогда речь шла о фигурантке дела о "газовых схемах" народного депутата Александра Онищенко.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net