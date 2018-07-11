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07. 11. 2018

В Ровно подрались водители маршруток

В Ровно утром в среду, 7 ноября, водители маршрутных автобусов устроили драку на глазах у своих пассажиров. Соответствующее видео опубликовано в группе Типове Рівне в соцсети Facebook.

На видео мужчины дерутся ногами, кричат друг на друга, бьют друг друга по голове, хватают за горло.

Что стало причиной драки, неизвестно.

Судя по ролику, конфликт закончился без особых травм для обоих мужчин.

Ранее в Шевченковском районе Киева произошла драка водителей.

Также сообщалось, что в Запорожье посреди проезжей части водитель и пешеход устроили кулачный бой.

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Источник: korrespondent.net

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