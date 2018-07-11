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07. 11. 2018

Администрация крымского поселка получила два конверта с белым порошком

В администрацию поселка Молодежное в Симферопольском районе, в среду, 7 ноября, пришли два конверта с неизвестным порошком. Об этом со ссылкой на "главу" Симферопольского районного совета Михаила Макеева сообщает РИА Новости.

"Конверты пришли с неизвестным белым порошком. Что точно там находилось, подтвердит экспертиза. Хотелось бы верить, что ничего серьезного там нет, и это все какой-то розыгрыш", - сказал Макеев.

Он отметил, что в администрацию были вызваны сотрудники правоохранительных органов, которые выясняют отправителей и содержимое конвертов.

В свою очередь, "глава" поселка Молодежное Ольга Басенко рассказала, что один из конвертов был подписан на ее имя, а второй - на заместителя.

"Принесли из почты два конверта подписных на мое имя и заместителя. В них еще лежали конверты с каким-то содержимым. Мы вызвали полицию. Что было в конверте, мы не знаем. Их забрали и увезли", - сказала Басенко.

Напомним, ранее посольства США и Израиля в Германии получили конверты с белым порошком. Позже экспертиза установила, что вещество опасности для здоровья не представляет.

Также на имя президента США Дональда Трампа прислали конверт с ядом. Впрочем, как позже оказалось, в конверте оказались семена клещевины – растения, которое содержит яд.

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Источник: korrespondent.net

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