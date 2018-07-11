Генштаб объяснил появление дронов возле складов

На этой неделе Министерство обороны обнаружило беспилотники вблизи складов ракетно-артиллерийского вооружения военных частей ВСУ в Запорожской и Черкасской областях. Охрана складов открыла огонь по дронам и задержала лиц, которые их запустили, сообщает Генштаб в Facebook.

"Мобильные группы военных частей обследовали близлежащие территории и задержали лиц, управлявших дронами. Немедленно было сообщено подразделения Службы безопасности Украины и Национальной полиции Украины в зоне их ответственности", - говорится в сообщении.

Однако, как выяснилось впоследствии, запуски дронов проходили в рамках плановых антитеррористических учений с целью проверки надежности охраны объектов повышенной опасности.

"Личный состав дежурных смен действовал четко и уверенно, выполняя боевые задачи по охране и обороне указанных военных объектов", - заявили в Генштабе.

Напомним, 5 ноября военные заявили, что обезвредили беспилотный летательный аппарат в запрещенной зоне вблизи одного из арсеналов.

А накануне в Минобороны заявили, что обнаружили использование беспилотника у одной из частей десантно-штурмовых войск ВСУ.

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Источник: korrespondent.net