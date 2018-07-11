Сотрудники Государственной налоговой администрации Польши изъяли рекордную партию котрабандного янтаря общим весом 275 килограмм. Об этом сообщает региональное управление налоговой администрации Подкарпатского воеводства.

Необработанный янтарь пытался ввезти на территорию Польши гражданин Украины в пограничном пункте пропуска в Корчевой.

Контрабанду обнаружили в машине на польской регистрации. Во время процедуры контроля правоохранители обнаружили конструкторские изменения в автомобиле, которые были использованы для контрабанды.

Отмечается, что за законную перевозку в Польшу такого количества янтаря необходимо заплатить налог в размере более 63 тысяч злотых (более 14 тысяч евро).

Всего с начала 2018 года в польско-украинских пунктах пропуска в Подкарпатском воеводстве было изъято более 600 килограммов янтаря.

Cмотрите фотогалерею: В Польше задержан украинец с крупной партией янтаря

Ранее в Ровенской области полиция в одном из сел изъяла 197 килограмм янтаря на сумму почти три миллиона гривен. А на Закарпатье изъяли более тонны янтаря на миллион долларов.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net