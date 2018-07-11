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07. 11. 2018

Нападение на ромов: подозрение координатору С14 отменили

Суд отменил сообщение о подозрении координатору радикально организации С14 Сергею Мазуру в погроме поселения ромов на Лысой горе в Киеве. Об этом говорится в определении суда.

Отмечается, что суд удовлетворил ходатайство адвоката подсудимого и отменил сообщение следователя о подозрении Мазуру по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождающееся особой дерзостью или исключительным цинизмом, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений).

Напомним, 22 апреля радикалы из С14 прогнали ромов из лагеря на Лысой горе в столице и уничтожили их палатки. Полиция Киева завела по данному факту уголовное производство по двум статьям: умышленное повреждение имущества путем поджога, а также хулиганство.

Отметим, 3 ноября Бориспольский суд арестовал четырех задержанных по делу покушения на Мазура.

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Источник: korrespondent.net

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