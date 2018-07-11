На Донбассе пытались продать уникальный памятник природы

Подразделение налоговой полиции, участвующее в операции Объединенных сил, помешало "черным археологам" продать окаменелость весом три тонны из древних деревьев араукарий. Об этом сообщают Факты в среду, 7 ноября.

Отмечается, что араукарии росли 295-300 млн лет назад на территории современного Донбасса. Находку передали в ландшафтный парк Клебан-Бык, который находится в 45 километрах от Донецка – в Константиновском районе.

"О ценности ее говорит то, что она получила статус памятника природы национального значения – рассказала заведующая отделом ландшафтного парка Татьяна Кернопенко. – В этом монолите как бы законсервирована информация о климате и растениях древнейшей эпохи, даже хорошо видны годичные кольца окаменелых деревьев".

Кернопленко сообщила, что в интернете появилось объявление о продаже глыбы из окаменевших араукарий. Злоумышленники указали цену – 100 долларов за килограмм. Они прикопали находку в Бахмутском районе недалеко от линии размежевания.

Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области "черные археологи" повредили скифский царский курган Нечаева могила. Вандалы вырыли яму двадцать метров глубиной, нанеся серьезный ущерб уникальному памятнику истории.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net