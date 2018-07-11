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07. 11. 2018

Чиновницу, обвинившую Пашинского в угрозах, уволили с работы - СМИ

Главу секретариата комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Татьяну Блистив уволили за нарушение присяги государственного служащего. Об этом в среду, 7 ноября, в комментарии Украинской правде рассказал секретарь комитета нардеп от БПП Иван Винник.

По его словам, Блистив уволили с госслужбы по решению руководителя аппарата Верховной Рады Петра Бондаря. Соответствующий приказ зачитали на комитете.

"Согласно формулировке в тексте, приведенном на комитете, речь идет о нарушении присяги государственного служащего", - сказал нардеп.

По его словам, приказ был датирован 1 ноября.

Винник пояснил, что по закону о госслужбе, представитель законодательной ветви власти не может влиять на решения исполнительной, поэтому на решение об увольнении работницы комитета не мог повлиять руководитель комитета нардеп от Народного фронта Сергей Пашинский у которого с Блистив был конфликт.

Ранее Татьяна Блистив рассказала, почему ей начал угрожать глава комитета нардеп Сергей Пашинский.

Как сообщалось, на Пашинского открыли уголовное дело из-за угроз Блистив. 

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Источник: korrespondent.net

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