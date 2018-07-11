Драконовские санкции. Чем США пугает Россию

США продолжит вводить санкции против России из-за отравления Сергея Скрипаля.

В августе был введен первый пакет ограничений, чтобы избежать введения второго пакета Россия должна была выполнить определенные условия. Конгресс дал России 90 дней на то, чтобы объяснить ситуацию с отравлением Скрипалей в Солсбери, а также предоставить гарантии, что больше не будет производить и использовать химическое оружие.

Москва ничего не сделала.

Какими будут новые санкции и действительно ли они такие уж “драконовские”?

Что ограничат

Второй пакет санкций подразумевает введение запрет для американских банков на предоставление кредитов правительству России, если это не кредиты на покупку продуктов питания или сельскохозяйственной продукции.

Практически полный запрет на взаимную торговлю. Исключение составляет экспорт из США товаров сельскохозяйственного сектора.

Ограничение или заморозка дипломатических отношений между США и правительством России.

Запрет на авиаперелеты компаниям, которые контролируются правительством страны. Под эту норму подпадает Аэрофлот.

Закон также предполагает введение персональных санкций против людей, участвовавших в распространении химического оружия.

Речь идет о запрете на любые контракты и сделки между правительством США и людьми из "черного" списка. Кроме того, запрещается импорт в США продукции или услуг, произведенных теми, кто попал под санкции, или связанными с ними компаниями.

Исключениями являются товары или услуги, особо значимые для безопасности США, или ситуации, когда заменить поставщика невозможно.

В США все готово

"Сегодня мы сообщили Конгрессу, что российское правительство не выполнило ранее озвученные критерии. Следовательно, запускается механизм введения второго раунда санкций. Закон не предусматривает обязательного вступления санкции в силу сегодня. Так что мы не оглашаем вступление в силу каких-либо ограничений", - рассказал представитель Госдепартамента США Дэвид Теслер.

"Санкции работают. Они наносят убытки российским властям, а также тем, кто помогает России осуществлять ее подрывные действия. Мы делаем так, чтобы расплата за действия всех этих субъектов была больше", - сказал Теслер.

"Мы хотим донести до них мысль о том, что нельзя и далее безнаказанно совершать такие действия. Санкции будут действовать до тех пор, пока мы не увидим принципиальную смену поведения", - добавил он.

Есть и другие меры

Параллельно с "драконовскими санкциями" в Конгрессе США рассматривается и законопроект, который его авторы окрестили "санкциями из ада".

В экономической части законопроекта содержится запрет на операции и замораживание активов в США семи российских банковских структур, уже находящихся в санкционном режиме, в том числе Сбербанка, ВТБ, ВЭБа и Промсвязьбанка.

На практике это будет означать невозможность для этих банков стандартных долларовых расчетов через корсчета в банках США.

Кроме этого, текст содержит фактический запрет на операции с российским госдолгом со сроком обращения более двух недель (но это будет касаться только новых выпусков).

Документ предлагает распространить мониторинг нарушения санкций на деятельность страховых компаний и другие пункты, а также признать Россию государством, спонсирующим терроризм.

Демократы надавят

Демократическая партия после промежуточных выборов в США взяла под контроль Палату представителей - нижнюю палату Конгресса - и будет продвигать ужесточение санкций, таких, которые ударят по новому суверенному долгу России, пишет The New York Times.

Демократы также "попытаются надавить на Трампа для введения в действие всех санкций из широкомасштабного законопроекта, который он неохотно подписал в августе 2017 года", - говорится в материале.

Также конгрессмены могут использовать свое право на организацию допроса в парламенте, чтобы узнать больше о том, что Трамп обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным за закрытыми дверями в Хельсинки.

"Белый дом почти не рассказал деталей встречи", - говорится в статье.

Палата представителей во главе с демократами также хочет строже наказать Россию за вмешательство в американские президентские выборы и агрессию против Украины, а также вмешательство в гражданскую войну в Сирии.

Ранее на вопрос о том, могут ли США наложить санкции на владельцев российского суверенного долга, советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Болтон сказал, что не знает о "любых санкциях в отношении государственного долга", однако пояснил: новые ограничения могут задеть госдолг косвенно.

Последствия

Анонс первой порции санкций привел к падению рубля до двухлетнего минимума. На первом этапе под запрет попал экспорт технологий, которые могут использоваться в военных целях.

Госдеп не уточнил, когда именно будет введена следующая партия санкций против России.

Российские эксперты считают, что американцы не пойдут до конца, и санкции не будут в себя включать все обещанные меры. До снижения уровня дипломатических отношений, или запрета полетов, или запрета экспорта и импорта может не дойти ,считает президент Общероссийского общественного движения "Союз Правых Сил" Леонид Гозман.

"Санкции разрушают российскую экономику не только потому, что те или иные операции или транзакции становятся запретными или более сложно проводимыми, а дело в том, что вся страна все больше выглядит токсичной", – сказал он.

Российский оппозиционер объясняет, что в силу этого люди перестанут инвестировать в Россию, а те предприятия, которые поставляли свою продукцию в РФ, переориентируются на другие каналы сбыта, а вернуть все обратно после отмены санкций будет не просто.

Первый вице-президент Российского клуба финансовых директоров Тамара Касьянова напоминает, что санкции еще будут обсуждаться с Конгрессом. Точные последствия оценить пока невозможно, но одно можно сказать точно — Россия не первый раз сталкивается с подобными мерами.

“Нельзя сказать, что санкции улучшили нашу жизнь, но они, в частности, позволили начать процесс возрождения нашей промышленности и придали большей устойчивости нашей финансовой системе, которая научилась лучше справляться с внешними шоками.Проблема в том, что этот процесс протекает достаточно вяло — за четыре года прогресс был совсем небольшой, что для такой крупный страны, с такими серьезными ресурсами, как Россия, конечно, нельзя назвать большим достижением. Поэтому внесение новых санкций, по всей видимости, осложнит нам дальнейшую жизнь, и может вызвать снижение темпов экономического роста в 2019 году”, - считает Касьянова.

Что говорят в России

В случае введения США новых антироссийских санкций ничего критичного не произойдет, а российская экономика "все выдержит", считает премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Он назвал введение санкций неприятностями и подчеркнул, что власти поддержат "отдельные крупные компании", которые окажутся под санкциями.

"Мы приспособились к различного рода ограничениям, они даже дают нам определенный простор для того, чтобы совершенствовать свою экономику, создавать новые хозяйственные механизмы. Поэтому ничего критичного не произойдет, я в этом уверен... Безусловно, мы все это выдержим, просто жалко, что на это приходится тратить силы", – добавил Медведев.

Источник: korrespondent.net