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07. 11. 2018

Финляндская церковь поддержала томос для Украины

Во время рабочего визита в Финляндию президент Украины Петр Порошенко встретился с предстоятелем Финляндской православной церкви архиепископом Львом. Об этом сообщает пресс-служба главы государства в среду, 7 ноября.

Порошенко поблагодарил архиепископа Льва за поддержку православной церковью Финляндии автокефалии Украинской православной церкви.

"Для нас важно знать, что ваша церковь поддерживает нас в этом исторически важном процессе", – сказал президент.

В свою очередь предстоятель Финляндской православной церкви отметил, что "украинцы имеют право создать собственную церковь, как имели право финны 100 лет назад".

Также Порошенко и архиепископ Лев обсудили практическую подготовку для получения томоса Украинской православной церковью.

Напомним, 3 ноября во время визита в Стамбул Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей подписали договор о сотрудничестве между Украиной и Константинопольским патриархатом. По словам Порошенко, это соглашение завершает процесс предоставления томоса Украине, а, по словам Варфоломея, оно ​​может ускорить этот процесс.

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Источник: korrespondent.net

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