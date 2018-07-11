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07. 11. 2018

В Бресте пройдет епархиальная конференция об Унии

В Бресте 15 ноября в православном гарнизонном храме святителя Николая Чудотворца на территории мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» пройдет Международная научно-практическая конференция «Православие в духовной жизни Беларуси», посвященная 370-летию кончины преподобномученика Афанасия (Филипповича), игумена Брестского.

Форум соберет ученых-исследователей из Беларуси, России и Польши, сообщает church.by.

Основные темы докладов будут посвящены житию святого Афанасия, проблемам Брестской церковной унии 1596 года, истории Православия в Речи Посполитой; жизненному пути и трудам митрополита Иосифа (Семашко), инициатора упразднения Унии.

Ожидается, что в конференции примет участие архиепископ Брестский и Кобринский Иоанн.

На торжественном открытии форума прозвучат песнопения в исполнении хора духовенства Брестской епархии.

Источник: krynica.info

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