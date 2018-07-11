Семейного врача выбрали более 20 млн украинцев

Более 20 миллионов украинцев выбрали своего семейного врача. Об этом в среду, 7 ноября, в интервью LB.ua рассказал глава Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) Олег Петренко.

Так, по прогнозам Министерства здравоохранения Украины, до конца этого года заключить декларации с врачом должны были 25-30% украинцев. Но в реальности подписанных деклараций оказалось гораздо больше - их уже 20 миллионов.

"Мы действительно не ожидали столь хороших результатов. Когда говоришь с людьми о реформе, то их уже дергать немного начинает, потому что за 25 лет попыток никто не довел это дело до конца. Но уже 20 млн человек - а это больше половины реального населения Украины - выбрали врача", - сказал Петренко.

Как сообщалось, украинские семейные врачи, которые подписали декларации со своими пациентами, получили в июле повышенные зарплаты.

Напомним, по состоянию на начало октября более 18 млн граждан Украины выбрали своих семейных врачей.

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Источник: korrespondent.net