Сенат Италии одобрил антимиграционный декрет

Сенат Италии значительным большинством одобрил декрет министра внутренних дел Маттео Сальвини о резком ужесточении миграционного законодательства.

В поддержку этого документа в среду, 7 ноября, проголосовали 163 сенатора, 59 были против и еще 19, в том числе пятеро представителей Движения 5 звезд, воздержались.

В целях скорейшего прохождения декрета через Сенат правительство увязало принятие этого документа с вотумом о доверии. Сальвини в своем микроблоге в Twitter назвал успешный исход голосования в верхней палате парламента историческим днем.

Теперь антимиграционный декрет, принятый правительством еще в сентябре, должен быть утвержден в нижней палате парламента. У депутатов есть на это время до конца ноября. Поскольку у правящей коалиции в составе Лиги и Движения 5 звезд стабильное большинство в Палате депутатов, наблюдатели полагают, что декрет без труда пройдет и через нижнюю палату парламента.

Декрет резко ужесточает правила предоставления убежища в Италии по гуманитарным причинам. Мигрантов впредь планируется размещать преимущественно на территории крупных лагерей для приема беженцев.

Мигрантов предлагается лишать права на убежище в Италии в случае совершения преступления или даже в случае кратковременного возвращения на родину. Правительство сможет лишать гражданства Италии иностранцев, представляющих угрозу национальной безопасности. Мигранты, признанные опасными, будут выдворяться из страны в ускоренном порядке.

Силовые структуры смогут шире применять электрошоковые пистолеты, процедура выдворения беженцев из незаконно занятых зданий будет упрощена.

Напомним, Италия грозила прекратить выплаты в бюджет ЕС, если не удастся достичь согласия по принятию суден со спасенными в море мигрантами. Также власти Италии намеревались заблокировать принятие бюджета ЕС, пока вопрос о миграции остается нерешенным.

Источник: Русская служба Deutsche Welle

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Источник: korrespondent.net