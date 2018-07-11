Лента RSS
Подписаться на ленту
07 ноября 2018, среда, 23:44
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,12
  • € 2,42
07. 11. 2018

В Зимбабве 47 человек погибли в столкновении двух автобусов

По меньшей мере 47 человек погибли в результате крупного ДТП с участием двух автобусов на северо-востоке Зимбабве. Об этом сообщает Телерадиовещательная корпорация Зимбабве в среду, 7 ноября.

Отмечается, что лобовое столкновение автобусов компаний Smart Express и Bolt Cutter произошло в вечером возле города Русапе в провинции Маникаленд.

Сотрудники полиции обнаружили среди погибших двоих детей.

Cмотрите фотогалерею: В Зимбабве 47 человек погибли в столкновении двух автобусов

Ранее в египетской провинции Эль-Минья неизвестные расстреляли три автобуса, в которых ехали христиане. Погибли семь человек погибли и еще 14 были ранены. Автобусы направлялись к монастырю Святого Самуила.

А в Иордании сильный ливень затопил автобус с 37 детьми. Тогда погибли 10 детей, 11 были спасены, еще 16 числились пропавшими без вести.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Дедушка, а когда ты был молодым, что можно было приобрести за сто долларов?
- Десять лет, внучек, десять лет тюрьмы.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.