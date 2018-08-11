Генпрокурор США ушел в отставку

Генеральный прокурор США Джефф Сешнс подал на имя президента страны Дональда Трампа прошение об отставке. Об этом сообщает Associated Press в среду, 7 ноября.

"Уважаемый господин президент, по вашей просьбе я подаю в отставку", – говорится в послании Сешнса.

В свою очередь Трамп обяъвил, что обязанности генпрокурора пока будет выполнять руководитель аппарата Сешнса Мэттью Уитакер.

"Мы рады объявить, что Мэтью Уитакер, глава аппарата генпрокурора Джеффа Сешнса в министерстве юстиции, станет нашим новым исполняющим обязанности генпрокурора США", – написал Трамп в Twitter.

Он поблагодарил Сешнса за работу и добавил, что постоянная замена будет объявлена позже.

Напомним, Дональд Трамп неоднократно критиковал Джеффа Сешнса. В августе президент США обратился к генпрокурору с призывом "прекратить охоту на ведьм", имея в виду расследование против вмешательства РФ в президентские выборы в США.

Также СМИ сообщали, что в 2016 году Сешнс якобы провел две встречи с послом РФ, однако не сообщил об этом во время слушаний в Конгрессе о его назначении на должность генпрокурора. Тогда Трамп заявлял, что полностью доверяет Джеффу Сешнсу.

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Источник: korrespondent.net