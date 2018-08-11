Во Франции рухнул еще один жилой дом

На северо-востоке Франциив в городе Шарлевиль-Мезьер вечером 7 ноября обрушился жилой дом, сообщает телеканал BFMTV.

Инцидент произошел около 19.20 по местному времени (20.20 по киевскому времени), данных о жертвах и пострадавших пока нет.

Отмечается, что спасателям пришлось применить раздвижную лестницу, чтобы помочь женщине, которая не смогла самостоятельно покинуть место происшествия.

Из прилегающих домов были эвакуированы около 50 человек.

Напомним, понедельник, 5 ноября, в Марселе обрушились два жилых дома, один из которых был в аварийном состоянии и стоял без жильцов. Под завалами были обнаружены тела пяти человек, поисково-спасательные работы продолжаются.

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Источник: korrespondent.net