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08. 11. 2018

Данных о ненадлежащем качестве минометов Молот нет − прокуратура

 
Военная прокуратура Центрального региона Украины сообщила, что следствие на данный момент не получило объективных данных о ненадлежащем качестве минометов М 120-15 Молот. Об этом пресс-служба ведомства информировала вечером 7 ноября в Facebook.

Отмечается, что военная прокуратура Киевского гарнизона расследует уголовное производство по факту ненадлежащего исполнения своих обязанностей военными должностными лицами 1285 Главного военного представительства Минобороны во время исполнения государственного контракта, что привело к закупке за бюджетные средства некачественных минометов Молот. Продолжается комплексная военная экспертиза.

Кроме того, Государственная аудиторская служба проводит аудит по рациональному использованию бюджетных средств Минобороны.
 
Досудебным расследованием отрабатываются субъекты хозяйствования, которые привлекались заводом-изготовителем к выполнению работ на предмет фиктивности и завышение их объемов или стоимости.
 
"В данный момент объективных данных о ненадлежащем качестве минометов, которые обосновывались материалами дела, следствие не получило", − указано в сообщении военной прокуратуры.
 
По версии следствия, в настоящее время одной из главных причин разрыва миномета Молот являются факты двойного заряжания и нарушение порядка проведения стрельб личным составом.
 
Как сообщал Корреспондент.net6 июля при взрыве миномета Молот на Ровенском полигоне погибли трое военных, еще девять получили травмы.

А 23 сентября подобный инцидент произошел в 72-й бригаде ВСУ на Донбассе. В результате взрыва пострадали двое военных.

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Источник: korrespondent.net

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