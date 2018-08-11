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08. 11. 2018

Трамп рассказал о планах встречи с Ким Чен Ыном

 
Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном в начале 2019 года. Об этом он сообщил журналистам в среду, 7 ноября, передает Интерфакс.
 
"В какой-то момент в начале следующего года", − указал Трамп, отвечая на вопрос журналиста, когда именно пройдет его встреча с северокорейским лидером.
 
При этом американский лидер подчеркнул, что "он не торопится", и "санкции США против КНДР по-прежнему в силе".
 
Напомним, первая встреча Трампа и Ким Чен Ына состоялась 12 июня в Сингапуре.
 
По итогам переговоров стороны подписали совместный документ, согласно которому США предоставляют КНДР гарантии безопасности, а Северная Корея берет на себя обязательства по денуклеаризации.
 
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Источник: korrespondent.net

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