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08. 11. 2018

Порошенко выступил на саммите Европейской партии

Во время визита в Финляндию президент Украины Петр Порошенко выступил на саммите Европейской народной партии и выразил благодарность европейским лидерам за поддержку и солидарность с Украиной. Об этом в среду, 7 ноября, сообщила пресс-служба главы государства.

Отмечается, что Порошенко призвал ЕС сохранить и усилить антироссийские санкции и осудить запланированные на 11 ноября фейковые выборы на Донбассе.

"Украина является форпостом в противодействии главному вызову европейской безопасности и стабильности − российской гибридной агрессии", − указал президент.

Кроме того, глава государства отметил необходимость увеличения международного давления на российскую сторону с целью освобождения украинских политических заключенных.

Также Порошенко подчеркнул, что 2019 год станет определяющим для Украины и ЕС и одной из приоритетных задач будет совместный ответ на вмешательство России в избирательные процессы.

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Источник: korrespondent.net

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