Белый дом почтил память жертв Голодомора

Белый дом обнародовал президентское заявление по случаю Дня памяти жертв коммунизма, в котором упоминается Голодомор 1932-1933 годов в Украине.

"Мы чтим память о более чем 100 миллионах людей, которые были убиты и подверглись преследованиям коммунистическими тоталитарными режимами", − говорится в заявлении. "Мы чтим память о более чем 100 миллионах людей, которые были убиты и подверглись преследованиям коммунистическими тоталитарными режимами", − говорится в заявлении.

В числе жертв коммунизма названы украинцы, которые погибли в результате искусственного голода в 1932-1933 годах.

"Со времен большевистской революции в России 1917 года мы были свидетелями последствий тиранической коммунистической идеологии – страданий, репрессий и смерти. <...> Такие ужасы пережили, в том числе, украинцы, которые были сознательно заморены Голодомором", – подчеркнули в американской администрации.

При этом также упоминаются последствия большого террора в России, массовые убийства в Камбодже, расстрелы людей, которые пытались преодолеть Берлинскую стену.

"Жертвы этих и множества других зверств свидетельствуют о неоспоримом факте, что коммунизм и стремление к нему навсегда разрушают человеческий дух и процветание человечества", – отметили в Белом доме.

Ранее сообщалось, что Вирджиния стала 18 штатом, который признал Голодомор геноцидом украинского народа.

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Источник: korrespondent.net