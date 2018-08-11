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08. 11. 2018

Белый дом почтил память жертв Голодомора

 
Белый дом обнародовал президентское заявление по случаю Дня памяти жертв коммунизма, в котором упоминается Голодомор 1932-1933 годов в Украине. 

"Мы чтим память о более чем 100 миллионах людей, которые были убиты и подверглись преследованиям коммунистическими тоталитарными режимами", − говорится в заявлении.

В числе жертв коммунизма названы украинцы, которые погибли в результате искусственного голода в 1932-1933 годах.
 
"Со времен большевистской революции в России 1917 года мы были свидетелями последствий тиранической коммунистической идеологии – страданий, репрессий и смерти. <...> Такие ужасы пережили, в том числе, украинцы, которые были сознательно заморены Голодомором", – подчеркнули в американской администрации.
 
При этом также упоминаются последствия большого террора в России, массовые убийства в Камбодже, расстрелы людей, которые пытались преодолеть Берлинскую стену.
 
"Жертвы этих и множества других зверств свидетельствуют о неоспоримом факте, что коммунизм и стремление к нему навсегда разрушают человеческий дух и процветание человечества", – отметили в Белом доме.
 
Ранее сообщалось, что Вирджиния стала 18 штатом, который признал Голодомор геноцидом украинского народа.

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Источник: korrespondent.net

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