Украинка пыталась ввезти в страну почти килограмм психотропов

В Харьковской области сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Госпогранслужбой блокировали попытку незаконного ввоза из России в Украину психотропного вещества PVP. Об этом в среду, 7 ноября, сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что во время таможенного контроля на международном пункте пропуска Гоптовка правоохранители обнаружили у гражданки Украины три пакета с PVP общим весом почти 1 кг.

"Женщина пыталась провезти пcихотропы, скрыв часть "товара" на себе и в упаковке из-под кофе. По предварительным оценкам стоимость изъятого вещества составляет примерно 20 тысяч долларов", − указано в сообщении.

Задержанной объявлено о подозрении по статье контрабанда наркотических средств и психотропных веществ в особо крупных размерах.

В СБУ также напомнили, что за контрабанду наркотических средств в особо крупных размерах грозит лишение свободы от десяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

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В Харьковской области задержали группу военных-наркоторговцев

Ранее сообщалось, что украинку в Малайзии приговорили к пожизненному заключению за попытку ввоза в страну полтора килограмма кокаина три года назад.

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Источник: korrespondent.net