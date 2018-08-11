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08. 11. 2018

Госдеп обвинил Иран в попытке "спрятать" танкеры

 
Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук заявил, что танкеры Исламской республики отключают транспондеры, позволяющие выяснить их местонахождения через спутник. Об этом он сообщил в среду, 7 ноября, во время выступления перед журналистами.
 
По его словам, так поступили уже около десяти судов. Спецпредставитель США указал, что к такой же тактике Иран прибегал в 2012 году, когда транспондеры были отключены на большинстве танкеров в нарушение международным правилам судоходства.
 
По его словам, подобное поведение может привести не только к гибели людей, но и к экологической катастрофе. Хук напомнил, что транспондеры позволяют командам судов видеть другие корабли, избегать столкновений и контактировать с диспетчерами в портах.
 
Хук призвал страны, которые намерены и дальше принимать у себя танкеры с иранской нефтью, пересмотреть свое решение.
 
Напомним, 6 ноября США возобновили санкции против Ирана, снятые в 2015 году, которые затронут затронут банковский и нефтяной сектор страны.
 
Исключения временно действуют для восьми стран − Китая, Индии, Южной Кореи, Турции, Италии, Греции, Японии и Тайваня.
 
В Иране официально заявили о намерении нарушать санкции США

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Источник: korrespondent.net

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