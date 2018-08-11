Итоги 07.11: Протесты евроблях, прощание с Гандзюк

Порошенко усилил ответственность россиян за незаконное пересечение границы

Президент Петр Порошенко подписал закон об уголовной ответственности для граждан России за незаконное пересечение государственной границы Украины.

Документ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет за незаконное пересечение госграницы Украины россиянами (или лицами с другим гражданством в пользу РФ).

В Украине упростили оформление биометрических паспортов

Глава Государственной миграционной службы Украины Максим Соколюк сообщил, что заявление на оформление биометрического паспорта украинцы теперь могут заполнить в режиме онлайн.

При этом он подчеркнул, что речь не идет о полном оформлении документов через интернет, поскольку человеку необходимо лично прибыть в миграционную службу, чтобы сфотографироваться и отсканировать отпечатки пальцев.

В Киеве митинговали маршрутчики и владельцы евроблях

Владельцы автомобилей на еврономерах и водители маршруток протестовали в Киеве, собравшись в правительственном квартале и возле здания Мининфраструктуры. Митингующие перекрыли движение в местах проведения акции, требуя увольнения руководителя Укртрансбезпасности Михаила Ноняка и принятия законопроектов №8487 и №8488, предусматривающих снижение акциза на растаможку машин. Также они выступили против повышения цен на топливо и за обеспечение должного качества дорог. Андреевскую церковь передали Константинополю

Президент Петр Порошенко подписал закон о передаче Андреевской церкви в постоянное пользование Вселенскому патриархату. Соответствующий документ был возвращен в Верховную Раду с подписью главы государства.

Названа причина взрывов на складах под Ичней

Военный прокурор центрального региона Украины Григорий Рябенко заявил, что взрывы на артиллерийских складах под Ичней Черниговской области произошли вследствие диверсии.

В РФ продлили арест украинцу Грибу

Северо-Кавказский окружной военный суд продлил на полгода арест украинца Павла Гриба (до 24 августа 2019 года).

Рассмотрение дела Гриба по существу состоится 15 ноября.

В Херсоне простились с Екатериной Гандзюк

В Херсоне прошла церемония прощания с советником мэра города Екатериной Гандзюк, которая умерла в результате травм, полученных во время покушения. Несколько сотен людей с венками и цветами почтили память активистки.

В США заявили о новых санкциях против России

Госдепартамент США анонсировал введение дополнительных санкций в отношении России, поскольку Москва не предоставила обоснованных гарантий, что не будет использовать химическое оружие после инцидента в британском Солсбери.

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Источник: korrespondent.net