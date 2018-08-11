Катастрофа в Индонезии: о возможных проблемах предупредили 246 самолетов

Федеральная авиационная администрация (FAA) США предупредила, что проблемы с датчиком контроля полета, приведшие к крушению индонезийского Boeing 737 Max авиакомпании Lion Air, могут возникнуть и у других лайнеров этой серии. Об этом в четверг, 8 ноября, сообщает Reuters.

В частности, авиационная администрация предупредила, что ложные данные датчика могут быть на 246 лайнерах, 45 из которых используются авиакомпаниями США, и привести к неверной оценке угла полета, что может вызвать выход самолета в пике или проблемы при посадке и взлете.

В FAA также пообещали продолжить совместную работу с компанией Boeing для выяснения всех возможных обстоятельств катастрофы в Индонезии.

Ранее данные параметрического бортового самописца, извлеченного водолазами из ила на дне Яванского моря, подтвердили, что на протяжении последних четырех полетов у самолета Boeing 737 индонезийских авиалиний Lion Air были проблемы с работой указателя скорости.

Напомним, самолет Lion Air потерпел крушение 29 октября после вылета из аэропорта Джакарты. Он упал в море около острова Ява, спустя 13 минут полета. В результате погибли все 189 человек на борту. Граждан Украины на борту самолета не было.

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Источник: korrespondent.net