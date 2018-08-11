В Таджикистане в ходе бунта в тюрьме погибли заключенные - СМИ

В Таджикистане несколько человек погибли при подавлении бунта заключенных в колонии строгого режима, расположенной в 16-м микрорайоне города Худжанд. Беспорядки в тюрьме начались в ночь на четверг, 8 ноября, сообщает со ссылкой на источник Радио Свобода.

Указано, что причина бунта заключенных пока неизвестна.

Известно, что в тюрьму были брошены силы милицейского спецназа, в результате чего бунт был подавлен.

"Мятежники были вооружены холодным оружием. Начато расследование причин чрезвычайной ситуации", - отметил источник.

Собеседник также сообщил, что во время подавления бунта погибли люди.

"Пока число погибших и пострадавших не известно. По моим сведениям, несколько заключенных пострадали при попытке к бегству. Некоторым удалось покинуть территорию учреждения", - сказал он.

Как отмечается, с 22:30 до 23:00 среды на территории колонии была слышна стрельба. Однако в Управлении исправительными учреждениями г. Худжанд опровергли эту информацию, при этом подтвердили, что был объявлен сигнал тревоги.

По словам очевидцев, на всех дорогах города, а также трассах, ведущих в соседние Узбекистан и Кыргызстан, установлены усиленные посты силовиков.

Власти Таджикистана пока о бунте в худжандской тюрьме не сообщала.

Ранее несколько заключенных, попытались устроить бунт в Мелитопольском изоляторе временного содержания.

Также сообщалось, что в столице Венесуэлы Каракасе группа заключенных устроила бунт в тюрьме Боливарианской службы разведки, захватив здание.

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Источник: korrespondent.net