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08. 11. 2018

В Украине выросла квота украиноязычного продукта на радио и ТВ

В Украине с четверга, 8 ноября, начинается финальный этап введения квот на украиноязычные песни и программы на радио, а также передач на телевидении. Об этом говорится в переходных положениях соответствующего закона - №1421-VIII.

Таким образом, отныне доля украиноязычных песен на радио должна составлять 35%, а не 30%, как раньше. Квота должна сохраняться в течение суток и во временных промежутках: 7:00 - 14:00 и 15:00 - 22:00.

Также теперь доля передач на государственном языке должна составлять не менее 60%. В частности, речь идет о новостях, аналитике и развлекательных передачах.

Ранее сообщалось, что доля украинского языка на региональных и спутниковых украинских телеканалах составляет более 75%.

Также Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания обнаружил признаки саботажа языковой квоты в эфире некоторых украинских радиостанций, которые в целом эти квоты выполняют.

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Источник: korrespondent.net

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