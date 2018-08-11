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08. 11. 2018

В Крыму прошел новый обыск, двое задержанных

В аннексированном Крыму утром в четверг, 8 ноября, в поселке Азовское Джанкойского района прошел обыск в доме местного жителя Халила Аблямитова, после чего силовики задержали его сына Аблялими Аблямитова и его беременную жену Айджан. Об этом сообщает Радио Свобода.

Отмечено, что обоих задержанных повезли в Симферополь.

Как сообщается, обыск начался около 6:00, в нем участвовали около двух десятков силовиков, которые приехали на трех машинах.

Известно также, что в доме на момент обыска находились пять человек вместе с ребенком. Кроме того, дважды болеющему астмой хозяину дома вызывали скорую помощь.

Ранее в Симферополе суд арестовал крымского татарина Дилявера Гафарова, в квартире которого накануне около трех часов ночи сотрудники ФСБ проводили обыски.

Также сообщалось, что в Крыму активиста Крымской солидарности Османа Белялова арестовали за репосты 2010 года.

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Источник: korrespondent.net

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