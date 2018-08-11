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08. 11. 2018

У Трампа прошедшие выборы назвали самыми безопасными в истории

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон назвал прошедшие накануне промежуточные выборы в Конгресс самыми безопасными в истории страны. Об этом он написал в Twitter в четверг, 8 ноября.

"Я горжусь усилиями федеральных властей для обеспечения самых безопасных в истории промежуточных выборов", - написал Болтон.

Также он напомнил, что совет национальной безопасности перед выборами участвовал в борьбе с попытками иностранного влияния.

"СНБ организовал беспрецедентную работу органов власти США для того, чтобы подержать действия на уровне штатов и на местах по обеспечению безопасности американских выборов и борьбе с попытками иностранного злонамеренного влияния перед выборами", - приводит Болтон сообщение СНБ от 7 ноября.

По последним данным, на выборах в сенат США большинство (51 место) получила Республиканская партия, у демократов - 46 мест. В палату представителей прошли 223 демократа и 197 республиканцев.

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Источник: korrespondent.net

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