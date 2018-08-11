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08. 11. 2018

Женщина пыталась ввезти в Украину килограмм наркотиков

В пункте пропуска Гоптовка в Харьковской области правоохранители задержали женщину, которая пыталась завезти в Украину из России около килограмма психотропного вещества. Об этом в среду, 7 ноября, сообщила пресс-служба СБУ.

"Во время таможенного контроля на международном пункте пропуска Гоптовка правоохранители обнаружили у гражданки Украины три пакета с психотропным веществом PVP общим весом почти один килограмм. Женщина пыталась провезти пcихотропы, скрыв часть "товара" на себе и в упаковке из-под кофе", - говорится в сообщении.

По ценам черного рынка стоимость изъятого вещества составляет около 20 тысяч долларов.

По факту было открыто уголовное производство. Женщина задержана, ей грозит от 10 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Следственные действия продолжаются, в частности, устанавливаются другие причастные к противоправной деятельности лица.

Cмотрите фотогалерею: Женщина пыталась ввезти в Украину килограмм наркотиков

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Источник: korrespondent.net

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