В венгерском городе Шиофок открыли Почетное консульство Украины. Его возглавил предприниматель Золтан Хорват. Об этом сообщила в Facebook посол Украины в Венгрии Любовь Непоп.

“Приятное и важное событие в развитии украинско-венгерских отношений: сегодня (7 ноября) вместе с уполномоченным министра внешней экономики и иностранных дел Венгрии по вопросам связей с почетным консулом Дердем Шухой торжественно открыли Почетное консульство Украины в городе Шиофок. К его компетенции будут принадлежать области Зал, Веспрем и Шомоди”, - написала посол. Она также отметила, что вручила новому почетному консулу Украины Золтану Хорвату консульский патент и экзекватуру. Представитель Торгово-промышленной палаты Венгрии Золтан Хорват является владельцем консалтинговой компании East West Mentor. Компания планирует расширять сотрудничество между бизнесом Украины и Венгрии в различных сферах. Cмотрите фотогалерею: Украина открыла в Венгрии почетное консульство Отметим, 2 ноября завершил работу посол Венгрии в Украине Эрно Кешкень. В конце октября Венгрия изменила название должности правительственного уполномоченного по Закарпатью.

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Источник: korrespondent.net