“Приятное и важное событие в развитии украинско-венгерских отношений: сегодня (7 ноября) вместе с уполномоченным министра внешней экономики и иностранных дел Венгрии по вопросам связей с почетным консулом Дердем Шухой торжественно открыли Почетное консульство Украины в городе Шиофок. К его компетенции будут принадлежать области Зал, Веспрем и Шомоди”, - написала посол.
Она также отметила, что вручила новому почетному консулу Украины Золтану Хорвату консульский патент и экзекватуру.
Представитель Торгово-промышленной палаты Венгрии Золтан Хорват является владельцем консалтинговой компании East West Mentor. Компания планирует расширять сотрудничество между бизнесом Украины и Венгрии в различных сферах.
Cмотрите фотогалерею: Украина открыла в Венгрии почетное консульство
Отметим, 2 ноября завершил работу посол Венгрии в Украине Эрно Кешкень.
В конце октября Венгрия изменила название должности правительственного уполномоченного по Закарпатью.
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Источник: korrespondent.net
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