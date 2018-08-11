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08. 11. 2018

Украина открыла в Венгрии почетное консульство

В венгерском городе Шиофок открыли Почетное консульство Украины. Его возглавил предприниматель Золтан Хорват. Об этом сообщила в Facebook посол Украины в Венгрии Любовь Непоп.
 

“Приятное и важное событие в развитии украинско-венгерских отношений: сегодня (7 ноября) вместе с уполномоченным министра внешней экономики и иностранных дел Венгрии по вопросам связей с почетным консулом Дердем Шухой торжественно открыли Почетное консульство Украины в городе Шиофок. К его компетенции будут принадлежать области Зал, Веспрем и Шомоди”, - написала посол.

Она также отметила, что вручила новому почетному консулу Украины Золтану Хорвату консульский патент и экзекватуру.

Представитель Торгово-промышленной палаты Венгрии Золтан Хорват является владельцем консалтинговой компании East West Mentor. Компания планирует расширять сотрудничество между бизнесом Украины и Венгрии в различных сферах.

Cмотрите фотогалерею: Украина открыла в Венгрии почетное консульство

Отметим, 2 ноября завершил работу посол Венгрии в Украине Эрно Кешкень. 

В конце октября Венгрия изменила название должности правительственного уполномоченного по Закарпатью. 

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Источник: korrespondent.net

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