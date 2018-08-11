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08. 11. 2018

В Тернополе водители маршруток прекратили забастовку

После нескольких дней забастовки тернопольские водители маршруток возобновили работу. Соответствующие договоренности были достигнуты поздно вечером в среду, 7 ноября, сообщает пресс-служба горсовета.

После встречи с городским головой Сергеем Надалем перевозчики согласились пока работать по старым тарифам.

"Перевозчики согласились выйти на маршруты, ведь перед ними была поставлено четкое требование: или возобновить движение всего общественного транспорта, или городской совет расторгнет с ними соглашение. Теперь определено, что перевозчики будут курсировать по старым тарифам (4-5 грн) до получения заключения независимой экспертизы относительно расчетов тарифов, решения депутатских комиссий и соответствующего решения исполнительного комитета", - говорится в сообщении.

Для решения ситуации с тарифами депутатская комиссия проведет сегодня, 8 ноября, заседание. После получения результатов деятельности комиссий и независимой экспертизы от аудиторской компании, стоимость проезда в общественно-пассажирском транспорте будет пересмотрена.

Напомним, 5 ноября под давлением общественности городские власти Тернополя отменили повышение тарифов на проезд в городском транспорте. Так, стоимость проезда в маршрутках вернули с 9 до 4-5 гривен, как это было до 1 ноября.

В ответ с 6 ноября частные перевозчики перестали выходить на маршруты, требуя повысить стоимость проезда.

В свою очередь, водители Тернополя начали флешмоб #Подвезу.

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Источник: korrespondent.net

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