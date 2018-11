В Калифорнии произошла стрельба в баре

В городе Таузанд-Окс в американском штате Калифорнии в одном из баров произошла стрельба, передает ABC7 в четверг, 8 ноября.

Сообщается, что стрельба началась примерно в 23.20 по местому времени. На данный момент неизвестно о жертвах стрельбы.

"Я был у входной двери и разговаривал с приемным отцом. Я начал слышать выстрелы. Бах, бах, бах. Их было, наверное, три или четыре, я упал на землю. Посмотрел наверх - охранник был мертв. Я не хочу говорить, что он был мертв, но его подстрелили", - рассказал один из очевидцев.

По его словам, стрелок также разбрасывал по помещению дымовые шашки. Он также продолжал стрелять, когда подходил к кассе.

"Я сначала подумал, что это была шутка, когда начались выстрелы. Я знаю людей, которые там находятся. Я надеюсь, что все в порядке. Я не знаю, как меня самого не подстрелили", - сказал очевидец.

По его словам, у нападавшего была борода, шляпа и очки.

В полиции уточнили, что в результате стрельбы получил ранения один правоохранитель. В целом неизвестный осуществил около 30 выстрелов. Очевидцы описывают его как парня старше 20 лет ближневосточной внешности в черной одежде и с бородой. Также сообщается, что раненые выбегали из ресторана и пытались скрыться на ближайшей заправке.

