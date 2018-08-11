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08. 11. 2018

НАБУ проверяет финансы Луценко - СМИ

Антикоррупционные ведомства (НАБУ, САП) получили доступ к финансовым документам по делу о возможном незаконном обогащении генпрокурора Юрия Луценко. Об этом в четверг, 8 ноября, сообщают Українські Новини, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

"Получили 20 временных доступов к банковским и финансовым документам и возможности их изъятия", - сказал источник.

Собеседник сообщил, что эти документы уже показали немало интересного. "Показали движение средств и так далее", - отметил он.

При этом, он заверил, что о подозрении Луценко пока не идет речь.

Напомним, НАБУ завело дело по факту возможного незаконного обогащения Луценко еще в ноябре прошлого года. Сам генпрокурор к открытию дела отнесся спокойно.

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Источник: korrespondent.net

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