В Италии изъяли самую большую за 20 лет партию героина

Полиция в итальянском городе Генуя изъяла самую крупную партию героина за последние 20 лет. Об этом в четверг, 8 ноября, сообщает Росбалт.

Правоохранители перехватили 270 килограммов наркотика. Он был спрятан в контейнерах, прибывших из Ирана.

В связи с инцидентом в Нидерландах задержаны два человека.

Ранее в Албании задержали рекордную партию кокаина в истории страны.

Также сообщалось, что в США полицейские обнаружили около 54 килограмм сильнодействующего наркотика фентанила.

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Источник: korrespondent.net