Каталонского снайпера задержали по подозрению в покушении на премьера

В Каталонии полиция задержала мужчину, который, предположительно, планировал убийство председателя испанского правительства Педро Санчеса. Об этом в четверг, 8 ноября, сообщает издание Publico.

О готовящемся покушении сообщила одна из участниц закрытого чата в WhatsApp, в котором подозреваемый попросил помочь ему найти информацию о предстоящих мероприятиях, в которых собирается принять участие председатель правительства. До этого мужчина неоднократно в резком тоне критиковал Санчеса, выступал в его адрес с угрозами и писал, что "готов пожертвовать собой ради Испании". Полиция задержала мужчину, который, предположительно, планировал убийство председателя испанского правительства Педро Санчеса. Об этом в четверг, 8 ноября, сообщает издание Publico.

Отмечается, что задержанному 63 года, он житель Террасы (Каталония), работал охранником и имел лицензию на оружие. Ранее он не привлекался к уголовной ответственности. В данный момент он находится в предварительном заключении.

Причиной готовившегося покушения, по данным испанских СМИ, стало намерение правительства эксгумировать останки диктатора Франсиско Франко из Долины Павших.

При обыске в доме задержанного были обнаружены 16 единиц оружия, в том числе автомат и снайперские винтовки.

Напомним, несколькими днями ранее во Франции задержали группу, планировавшую покушение на Макрона.

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Источник: korrespondent.net