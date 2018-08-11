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08. 11. 2018

Киев одобрил назначение нового посла Венгрии - СМИ

Министерство иностранных Украины выдал агреман на назначение Иштвана Ийдярто новым послом Венгрии в Киеве. Как пишет Европейская правда, он прибудет в Украину в четверг, 8 ноября.

"В этот же день (30 октября) посла Венгрии в Украине Эрно Кешкеня пригласили в МИД, чтобы вручить ему агреман на назначение его преемника в Киеве", - говорится в статье.

Ожидается, что Ийдярто сегодня прибудет в Киев и фактически начнет свою дипломатическую миссию в Украине. Вручение верительных грамот, по данным источников, планируется уже в ближайшие недели, точно до конца ноября.

Как сообщалось, 2 ноября Венгрия завершила каденцию своего посла в Украине Эрно Кешкеня. В понедельник он покинул Украину.

А в конце октября Венгрия изменила название должности правительственного уполномоченного по Закарпатью. 

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Источник: korrespondent.net

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