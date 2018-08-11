У воинской части на Донбассе задержан оператор беспилотника

Украинские военнослужащие предупредили на Донбассе несанкционированный пролет беспилотного летательного аппарата над территорией одной из воинских частей. Об этом в четверг, 8 ноября, сообщает пресс-служба ВСУ.

Отмечено, что 7 ноября около 20:00 вблизи одной из воинских частей, что в городе Бахмут Донецкой области, дежурной сменой был замечен пролет беспилотника.

"Мобильная группа воинской части немедленно выбыла в вероятный район запуска БПЛА. В ходе розыскных мероприятий удалось задержать мужчину на автомобиле, который управлял беспилотником. В автомобиле обнаружены два дрона и ноутбук, устройства управления БПЛА", - доложили военные.

Известно, что подозреваемый, автомобиль и технические средства передали сотрудникам Службы безопасности Украины из состава Операции объединенных сил.

В ВСУ предупредили, что любые БПЛА над воинскими частями и расположениями воинских подразделений, а также над базами, складами и арсеналами или на подлете к ним будут сбиваться без предупреждения, а причастные к таким инцидентам лица - задерживаться и привлекаться к ответственности в соответствии с законодательством Украины.

Напомним, 5 ноября военные заявили, что обезвредили беспилотный летательный аппарат в запрещенной зоне вблизи одного из арсеналов.

А накануне в Минобороны заявили, что обнаружили использование беспилотника у одной из частей десантно-штурмовых войск ВСУ.

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Источник: korrespondent.net