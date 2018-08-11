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08. 11. 2018

В Николаеве пьяный с молотком крушил офис и автомобили

В Николаеве пьяный хулиган ночью побил молотком автомобили, припаркованные во дворе у дома по улице Правды, 2-А. Об этом в четверг, 8 ноября, сообщают Новости N со ссылкой на данные из соцсетей.

Отмечается, что сначала пьяный мужчина бил молотком стекла в здании на улице Шоссейной, 5 - там расположены офисные помещения сразу нескольких организаций.

После он переключил свое внимание на автомобили, припаркованные у дома по улице Правды, 2-А - молотком мужчина разбил стекла и побил кузов.

На место была вызвана полиция, владельцы авто написали соответствующие заявления.

В Заводском отделе полиции сообщили, что к ним поступили обращения от двух горожан о том, что утром они обнаружили поврежденными свои автомобили.

Cмотрите фотогалерею: В Николаеве пьяный с молотком крушил офис и автомобили

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Источник: korrespondent.net

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