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08. 11. 2018

Обыски в Крыму: задержанного крымского татарина отпустили

Задержанного в четверг, 8 ноября, после обыска крымского татарина Аблялима Аблямитова отпустили. Об этом сообщила Крымская солидарность.

"Аблялима Аблямитова отпустили. Стало известно, что он находился в управлении МВД", - говорится в сообщении.

По данным Крымской солидарности, ранее адвокат Эмине Авамилева прибыла в управление ФСБ в Симферополе, после чего беременную жену Аблямитова отпустили. Местонахождение Аблялима оставалось неизвестным. 

"Были произведены звонки в управление МВД, где отрицают нахождение Аблямитова. Далее был сделан звонок в управление ФСБ, где также отрицают присутствие у них задержанного, указывая на то, чтобы обращение было возвращено к сотрудникам МВД", - уточнили в Крымской солидарности.

Напомним, утро 8 ноября в поселке Азовское Джанкойского района прошел обыск в доме местного жителя Халила Аблямитова. Силовики задержали его сына Аблялими Аблямитова и его беременную жену Айджан.

Также сообщалось, что в Симферополе суд арестовал крымского татарина Дилявера Гафарова, в квартире которого накануне прошли обыски.

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Источник: korrespondent.net

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