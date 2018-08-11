Марчук озвучил неофициальные предложения по Крыму

Властям Украины поступают неофициальные предложения об урегулировании ситуации на Донбассе за счет снятия "вопроса Крыма". Об этом в четверг, 8 ноября, заявил представитель Украины в подгруппе по безопасности Трехсторонней контактной группы в Минске Евгений Марчук, сообщает 112 Украина.

"Я участвую еще в двух международных платформах по Донбассу, то на кофе-брейковых паузах говорят, что если Украина официально откажется, не то что откажется, а снимет крымскую проблему, то это может быть серьезная платформа для решения вопросов на Донбассе", - говорит Марчук.

Представитель Украины в ТКГ отметил, что при этом переговорщики не дают гарантий, что и после этого окончательно вопрос Донбасса будет решен.

"Они говорят, что это не окончательное решение, мол, это частное. Но разговоры ведут со мной не частные лица", - добавил он.

При этом Марчук не уточнил, от кого именно поступают подобные предложения.

Ранее Марчук сообщил, что международная рабочая группа согласовала необходимость поэтапного введения на Донбасс миротворческой миссии ООН.

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Источник: korrespondent.net